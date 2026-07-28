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28.07.2026 15:15:00
Should You Forget Big Banks and Bet on Fintech Instead?
The internet, smartphones, and digital payments have made a once-stodgy industry -- banking -- much more competitive in the 21st century. New financial technology (fintech) players like Nu Holdings (NYSE: NU) have built consumer banking businesses entirely on smartphones. At the same time, legacy giants like JPMorgan Chase (NYSE: JPM) continue to generate gobs of profits through highly diversified financial services offerings.What is the best buy for your portfolio today: big banks or fintech disrupters? The answer may depend on who you are as an investor.The big banks like JPMorgan have sticky relationships with customers, ranging from individuals to some of the world's largest corporations. Customers flock to big banks for their branding, their balance sheets, and the variety of services they offer.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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