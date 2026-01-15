CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
15.01.2026 22:05:00
Should You Forget CoreWeave and Buy These 2 Millionaire-Maker Stocks Instead?
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) was one of the hottest tech stock stories in 2025. The stock's price has more than doubled since its initial public offering (IPO) last March.The company builds data centers specifically for artificial intelligence (AI) and sells the computing power from them to AI companies, such as OpenAI. Experts anticipate that money will continue to flow into AI data centers, with total spending potentially amounting to trillions of dollars by 2030.But investors hoping to ride the stock to more market-beating returns may want to forget CoreWeave and look elsewhere. It faces some challenges that could impact its stock performance. So, consider these two proven millionaire makers instead.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
|CoreWeave
|87,20
|6,60%
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.