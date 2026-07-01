Fiverr International Aktie
WKN DE: A2PLX6 / ISIN: IL0011582033
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01.07.2026 23:41:00
Should You Forget Fiverr International Stock Near a 52-Week Low?
Fiverr International (NYSE: FVRR) sits just 7% above its 52-week low on June 30, looking about as popular as a fax machine at a tech conference. The bears have some solid arguments, too:Fair enough, but Fiverr's mission is to "change how the world works together." The Q1 report shows that the company is actually doing that, just not in the way investors used to expect.Fiverr is indeed losing its grip on clients in the small-to-medium business category. But that's not the whole story.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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