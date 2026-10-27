Nik b Aktie
ISIN: ARDEUT111341
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27.10.2026 02:20:45
Should You Forget Nike Stock Near a 52-Week Low?
It's tempting to buy stocks at or near their 52-week low. Still, investors should take a step back before investing. That's because the market quickly incorporates information. In other words, the share price has dropped for a reason.
Turning to individual stocks, Nike's (NYSE: NKE) share price closed at $37.30 on Oct. 23. That's near the 52-week low of $31.97 and well below the high of $70.44.
Do the shares represent a value opportunity at this level?
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|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
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