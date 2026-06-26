Oklo Aktie

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WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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26.06.2026 05:00:00

Should You Forget NuScale Power and Buy Oklo Stock Instead?

It's a great time to be a nuclear energy investor. Over the next few decades, nuclear energy will become a $10 trillion opportunity. At least that's the conclusion of a recent research report from analysts at Bank of America."The U.S. grid is facing an extended period of load growth," the report observes. Electricity demand is on the rise because of several factors, including the electrification of the transportation sector, rising industrial demand, and, most critically, the continued build-out of energy-intensive data centers to serve the burgeoning AI industry."If load growth forecasts continue to rise," the report warns, "utilities will need to invest to meet required reserve margins and increase spending on both power generation and transmission and distribution capacity." Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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