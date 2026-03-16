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NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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16.03.2026 05:30:00

Should You Forget Nvidia and Buy 2 Artificial Intelligence (AI) Stocks Instead?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been a pioneer in the field of artificial intelligence (AI) hardware, and it continues to be one of the most important companies powering the proliferation of this disruptive technology.That explains why Nvidia's growth isn't showing any signs of slowing down, even though the company has achieved massive scale driven by booming demand for its AI chip systems. Analysts are forecasting a 73% increase in Nvidia's earnings this year, on a 70% jump in revenue to $367 billion. Even better, Nvidia is trading at an attractive 22 times forward earnings, suggesting that it has more upside potential.However, Nvidia stock has been underperforming the market recently, gaining just 2% in six months, compared to the 27% appreciation in the PHLX Semiconductor Sector index over the same period. The underperformance is primarily due to factors outside its control, which is why investors may be tempted to look at other AI stocks to capitalize on the fast-growing adoption of this technology.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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