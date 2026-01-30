NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
30.01.2026 14:05:00
Should You Forget Nvidia and Buy These 2 Millionaire-Maker AI Stocks Instead?
With shares up 1,290% over the last five years, Nvidia is the undisputed winner in the generative artificial intelligence (AI) megatrend. The chipmaker has been the go-to supplier for cutting-edge compute hardware, earning it billions of dollars in revenue and profit growth. But after its bull run, the stock has already been thoroughly "discovered" by the market, and there probably isn't much room left for surprises. Over the next few years, it might make sense for investors to pivot to other AI-related companies that boast lower valuations or promise to monetize the opportunity in exciting new ways. Let's explore why Micron Technology (NASDAQ: MU) and Amazon (NASDAQ: AMZN) could make strong buys.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.