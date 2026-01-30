NVIDIA Aktie

Should You Forget Nvidia and Buy These 2 Millionaire-Maker AI Stocks Instead?

With shares up 1,290% over the last five years, Nvidia is the undisputed winner in the generative artificial intelligence (AI) megatrend. The chipmaker has been the go-to supplier for cutting-edge compute hardware, earning it billions of dollars in revenue and profit growth. But after its bull run, the stock has already been thoroughly "discovered" by the market, and there probably isn't much room left for surprises. Over the next few years, it might make sense for investors to pivot to other AI-related companies that boast lower valuations or promise to monetize the opportunity in exciting new ways. Let's explore why Micron Technology (NASDAQ: MU) and Amazon (NASDAQ: AMZN) could make strong buys.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
