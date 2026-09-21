NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
21.09.2026 23:05:00
Should You Forget Nvidia and Buy These 3 Millionaire-Maker AI Infrastructure Stocks Instead?
While Nvidia grabs most of the AI headlines, the physical build-out behind artificial intelligence still depends on power and infrastructure companies that rarely get the same attention. Oklo (NYSE: OKLO), NuScale Power (NYSE: SMR), and GE Vernova (NYSE: GEV) all benefit from rising nuclear demand, but their backlogs tell very different stories. Looking past the hype, how do these companies compare based on how much business they've actually locked in?
Oklo has probably made the most eye-catching nuclear demand announcements among pure-play small modular reactor (SMR) companies.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
22:34
|Montagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
22:34
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
22:34
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
20:03
|Optimismus in New York: Dow Jones nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
20:03
|Optimismus in New York: Anleger lassen S&P 500 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
20:03
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
18:00
|Pluszeichen in New York: Am Montagmittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
18:00
|Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|13:50
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13:50
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13:50
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|198,38
|3,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legten zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.