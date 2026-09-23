Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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23.09.2026 09:02:00
Should You Forget Palantir and Buy These 3 Quantum Computing Stocks Instead?
Few artificial intelligence (AI) software companies have generated sizzling growth like Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has. However, the AI stock is priced at a steep premium due to its success. Palantir's shares trade at roughly 82 times forward earnings.
Investors seeking the next Palantir-like opportunity may want to shift their focus to another area: quantum computing. This technology is at an earlier stage than AI software, which means the prospects of tremendous gains could be greater. Should you forget Palantir and buy these three quantum computing stocks instead?
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