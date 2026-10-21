Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|
21.10.2026 17:40:00
Should You Forget Realty Income and Buy a BDC Instead?
Realty Income (NYSE: O), one of the world's largest real estate investment trusts (REITs) with a portfolio of over 15,500 commercial properties, is often considered a stable income investment. It's one of the few REITs that pay monthly dividends; it's raised its payout 136 times since its 1994 IPO; and its forward yield of 5.8% still beats the 10-Year Treasury's 5.1% yield.
But over the past 10 years, Realty Income's stock price has declined 7%, compared to the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 260% gain. With reinvested dividends, Realty Income delivered a total return of 49% -- compared to the S&P 500's total return of 325%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Realty Income Corp.
Analysen zu Realty Income Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Realty Income Corp.
|50,45
|2,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX leichter -- US-Börsen schwächer - NASDAQ tiefrot -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.