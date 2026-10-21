Realty Income Aktie

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WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

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21.10.2026 17:40:00

Should You Forget Realty Income and Buy a BDC Instead?

Realty Income (NYSE: O), one of the world's largest real estate investment trusts (REITs) with a portfolio of over 15,500 commercial properties, is often considered a stable income investment. It's one of the few REITs that pay monthly dividends; it's raised its payout 136 times since its 1994 IPO; and its forward yield of 5.8% still beats the 10-Year Treasury's 5.1% yield.

But over the past 10 years, Realty Income's stock price has declined 7%, compared to the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 260% gain. With reinvested dividends, Realty Income delivered a total return of 49% -- compared to the S&P 500's total return of 325%.

Image source: Getty Images.

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