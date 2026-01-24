Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
24.01.2026 11:00:00
Should You Forget Robinhood and Buy SoFi Instead?
Fintech stocks have been on many investors' radars lately, and two of the top choices are digital investing platform Robinhood (NASDAQ: HOOD) and online financial services company SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI).Both companies have unique opportunities in fintech, but I think SoFi has a few key advantages that make it a better long-term stock. Here's why.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
