Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
09.02.2026 13:36:00
Should You Forget Tesla and Buy These 2 Artificial Intelligence (AI) Stocks Right Now?
Tesla (NASDAQ: TSLA) has been a massively successful stock for many shareholders, with returns of 3,500% over the past 10 years. But Tesla is in the middle of a major transition right now as it shifts away from being a strictly electric vehicle (EV) company toward robotics and autonomous vehicles (AVs).But riding out Tesla's shift could be risky for shareholders. Meanwhile, artificial intelligence (AI) stocks, including Micron Technology (NASDAQ: MU) and Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM), are benefiting from a surge in demand for AI infrastructure. Here's why I think it's better to pass on Tesla stock right now and opt for Micron and Taiwan Semiconductor.Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Tesla
|
07.02.26
|Tesla-Aktie: Langsamer Hochlauf bei Cybercab und Optimus belastet den Ausblick (finanzen.at)
|
04.02.26
|The central bank of Elon Musk (Financial Times)
|
04.02.26
|Can Tesla make its own chips? (Financial Times)
|
03.02.26
|The new rules of finance, courtesy of Elon Musk (Financial Times)
|
03.02.26
|Alphabet-Aktie kaum verändert: Tochter Waymo sammelt Milliarden im Tesla-Rennen (dpa-AFX)
|
03.02.26
|S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
03.02.26
|How Musk used SpaceX to rescue xAI and build a $1.25tn colossus (Financial Times)
|
03.02.26
|ROUNDUP: China verbietet versteckte Auto-Türgriffe (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|344,55
|-0,92%
