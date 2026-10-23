Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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23.10.2026 17:30:00
Should You Forget the Vanguard S&P 500 ETF (VOO) and Buy the Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) Instead?
With the broader benchmark S&P 500 index roughly four years into a bull market, many investors have become increasingly concerned about a looming reset that could lead to a correction or even a bear market.
Furthermore, the S&P 500 is now incredibly concentrated in about a dozen high-flying big tech names that have soared due to their exposure to artificial intelligence (AI). This has raised concerns that the broader market is much less diversified than in the past, and therefore vulnerable.
Should you forget the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) and buy the Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (NYSEMKT: RSP) instead?
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