Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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04.09.2026 02:00:00
Should You Ignore Rocket Lab Stock? Why SpaceX May Be the Better Space Stock Today.
From a share price just under $65 at the end of July to an intraday high north of $86 mid-month to... just over $64 at the end of August, Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) stock went full circle last month. Eventually, the stock ended up not just back where it started but actually a bit below. Investors seem to have cooled to the idea that Rocket Lab might become "the next SpaceX." Meanwhile, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock is up 30% in August.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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