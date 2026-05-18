AGNC Investment b Aktie

AGNC Investment b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASWX / ISIN: US00123Q3020

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18.05.2026 18:00:00

Should You Invest $1,000 in AGNC Investment Right Now?

AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) currently offers an eye-popping dividend yield. At 14%, it's more than 10 times the S&P 500's 1.1% dividend yield. At that rate, a $1,000 investment in the mortgage REIT would generate about $11.60 of dividend income each month (and nearly $140 annually). Here's a look at whether you should buy shares of AGNC Investment right now. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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