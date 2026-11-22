Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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22.11.2026 01:30:02
Should You Invest $1,000 in Bloom Energy Right Now?
Earlier this year, things seemed to be going exactly right for fuel-cell manufacturer Bloom Energy (NYSE:BE).
It's not hard to see why. The race to build AI data centers had stimulated such an enormous appetite for electricity that developers, facing grid bottlenecks and tight construction timelines, simply couldn't afford to wait years for traditional power grid connections.
In that context, new orders for Bloom's fuel-cell systems were coming in hot: First Oracle (NYSE:ORCL) contracted for 1.2 gigawatts (GW) of capacity, then Brookfield Asset Management (NYSE:BAM) expanded its financing framework with Bloom for AI projects from $5 billion to a whopping $25 billion.
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