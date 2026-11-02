Should You Invest $1,000 in BridgeBio Pharma Right Now?

BridgeBio Pharma Aktie
WKN DE: A2PLX7 / ISIN: US10806X1028
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02.11.2026 12:45:00
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BridgeBio Pharma (NASDAQ: BBIO) is a biotech on the verge of a breakout. The company focuses on rare genetic diseases. It has only two approved therapies right now: Attruby and Nulibry.
Attruby is the company's main earner right now. The drug treats transthyretin-mediated amyloid cardiomyopathy (ATTR-CM), a rare type of heart disease. The drug was responsible for 71% of the company's revenue in the third quarter.
Nulibry is designed to treat infants with molybdenum cofactor deficiency, a rare disease that can lead to seizures and brain abnormalities.
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