Should You Invest $1,000 in BridgeBio Pharma Right Now?

BridgeBio Pharma (NASDAQ: BBIO) is a biotech on the verge of a breakout. The company focuses on rare genetic diseases. It has only two approved therapies right now: Attruby and Nulibry.

Attruby is the company's main earner right now. The drug treats transthyretin-mediated amyloid cardiomyopathy (ATTR-CM), a rare type of heart disease. The drug was responsible for 71% of the company's revenue in the third quarter.

Nulibry is designed to treat infants with molybdenum cofactor deficiency, a rare disease that can lead to seizures and brain abnormalities.

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