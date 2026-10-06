Should You Invest $1,000 in Costco Stock in October?

Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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06.10.2026 11:30:00
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Over the past 10 years, Costco (NASDAQ: COST) shares have climbed sixfold (as of Oct. 2). This has been an exceptional investment. That's true even though the retail stock trades 16% off its peak.
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