MARA Aktie
WKN DE: A2QQBE / ISIN: US5657881067
|
30.12.2025 01:00:00
Should You Invest $1,000 In MARA Holdings Right Now?
At a glance, MARA Holdings (NASDAQ: MARA) looks like a growing company operating in Bitcoin mining and artificial intelligence (AI) infrastructure. In the third quarter of 2025, MARA reported year-over-year revenue growth of 92% to $252.4 million and net income of $123.1 million, compared to a net loss of $124.8 million in Q3 2024.With MARA reaching profitability and seemingly doing well financially, should you invest $1,000 into this company? Before you do, there's a caveat to those numbers.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu MARA
