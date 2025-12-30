MARA Aktie

30.12.2025 01:00:00

Should You Invest $1,000 In MARA Holdings Right Now?

At a glance, MARA Holdings (NASDAQ: MARA) looks like a growing company operating in Bitcoin mining and artificial intelligence (AI) infrastructure. In the third quarter of 2025, MARA reported year-over-year revenue growth of 92% to $252.4 million and net income of $123.1 million, compared to a net loss of $124.8 million in Q3 2024.With MARA reaching profitability and seemingly doing well financially, should you invest $1,000 into this company? Before you do, there's a caveat to those numbers.
