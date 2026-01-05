MP Materials a Aktie

MP Materials a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.01.2026 17:00:00

Should You Invest $1,000 in MP Materials Right Now?

Right now, in your phone or laptop, a high-performance magnet is doing essential work. It enables your speakers to convert electric signals into sound (and vice versa), to align charging coils properly, and even make that little vibration when your phone buzzes with a text.These magnets are made from powerful elements, such as neodymium, iron, and boron. Without them, your device would be weaker and less efficient. And without a U.S. mining company like MP Materials (NYSE: MP), the origin of these magnets would most likely come from foreign soil.MP Materials owns and operates the Mountain Pass mine in California, one of the few scalable rare earth mines in the U.S., from which it extracts the metals needed to produce high-performance metals. It's also becoming more vertically integrated, with a magnet factory in Fort Worth, Texas, and another (the 10X Facility) on its way.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MP Materials Corp Registered Shs -A-mehr Nachrichten

Analysen zu MP Materials Corp Registered Shs -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MP Materials Corp Registered Shs -A- 49,40 -1,00% MP Materials Corp Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Plus
Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen