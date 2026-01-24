Netflix Aktie

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

24.01.2026 22:48:00

Should You Invest $1,000 in Netflix Stock Right Now?

Netflix (NASDAQ: NFLX) just reported Q4 2025 revenue and earnings per share that came in ahead of Wall Street analysts' estimates. This might not be surprising news to investors, as it seems the streaming juggernaut has consistently operated from a position of fundamental strength.Shares have risen 691% in the past 10 years as of Jan. 21, but they're well off the peak right now. Should you invest $1,000 in Netflix stock? Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
