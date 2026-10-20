PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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20.10.2026 21:30:00
Should You Invest $1,000 in PayPal (PYPL) Right Now?
PayPal (NASDAQ: PYPL), one of the world's largest digital payment companies, was once a popular growth stock. But if you had invested $1,000 in PayPal when it reached its record high on July 23, 2021, your investment would only be worth $187 today. Let's see why its stock has plummeted over the past five years and whether it's worth a fresh $1,000 investment today.
PayPal hosted 439 million active accounts in the second quarter of 2026, but that was just 0.3% growth from a year earlier. Since the end of 2022, it's only gained 4 million new accounts.
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