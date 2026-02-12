TMC Aktie
ISIN: KR7217590009
|
12.02.2026 14:45:00
Should You Invest $1,000 In TMC The Metals Company Right Now?
TMC The Metals Company (NASDAQ: TMC) isn't actually trying to do something new. However, the last time the mining approach this company is attempting was used, well, it didn't prove workable. Here's what you need to know before you invest $1,000 in The Metals Company.A traditional mine is located on land. The Metals Company is attempting to develop a mine at the bottom of the ocean. Building a mine above ground is time-consuming, difficult, and expensive. Developing an undersea mining operation is even more time-consuming, difficult, and expensive.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu TMC Co., Ltd. Registered Shs
Analysen zu TMC The Metals Company Inc Registered Shs
