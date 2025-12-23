Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
24.12.2025 00:05:00
Should You Invest $1,000 in Uber Right Now?
Uber Technologies (NYSE: UBER) is the defining business in the gig-economy era. It rode the wave of smartphone penetration and better internet connectivity, as well as a desire for greater flexibility from drivers and riders, to achieve monster success in the past decade. Shares have been on fire, with prices soaring 220% just in the past three years (as of Dec. 22).Should you invest $1,000 in this growth stock right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
