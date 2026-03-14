Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
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14.03.2026 12:15:00
Should You Invest $1,000 in Upstart Right Now?
Upstart (NASDAQ: UPST) isn't hopping on the bandwagon of the latest technological wave. In fact, it was ahead of the curve, as its entire business model was built on top of its foundational artificial intelligence (AI) capabilities. The company leverages AI to better assess the credit risk of borrowers who might be turned away by traditional lenders. Despite having this innovative platform, the fintech stock trades 93% below its record (as of March 10). And it's down 36% just in 2026. Should you invest $1,000 in Upstart right now? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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