Vertiv Holdings Aktie

Vertiv Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081

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23.07.2026 12:30:00

Should You Invest $10,000 in Vertiv Stock Before 2026 Ends?

Vertiv's (NYSE: VRT) stock has rallied more than 130% over the past 12 months. The provider of thermal management, liquid cooling, and uninterruptible power supply (UPS) systems for data centers attracted a stampede of bulls as the artificial intelligence (AI) market expanded.Vertiv's revenue is still soaring, its margins are expanding, and its backlog is growing. But is it a smart place to invest $10,000 or more before the year ends? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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