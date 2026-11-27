Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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27.11.2026 17:15:02
Should You Invest $2,000 in Oklo Right Now?
What a difference a year makes. After delivering spectacular returns in 2025, Oklo (NYSE:OKLO) stock has plunged more than 70% in 2026. It's a remarkable reversal for a company that, despite earning almost no revenue, had become one of Wall Street's hottest speculative stocks.
When a stock plunges 70%, it raises a question about opportunity: Has the sell-off made Oklo's valuation more attractive? I think the answer is a maybe for certain investors, although there are several factors to consider. Let's take a look.
Oklo, in case you're unfamiliar, is a nuclear reactor designer. Its flagship design, the Aurora powerhouse, is a small nuclear reactor that takes a specialized fuel and can run nonstop between refueling.
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05.11.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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06.08.26
|Ausblick: Oklo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
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