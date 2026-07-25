Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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25.07.2026 09:05:00
Should You Invest $3,000 in Nu Holdings Right Now?
Over the three years leading up to their peak, shares in Nu Holdings (NYSE: NU) skyrocketed 329%. Since hitting that all-time high, however, they have fallen 24% (as of July 23). This drop could have been caused by a number of factors, such as a worry that growth will slow, macroeconomic factors, or a leadership change, all of which weakened market sentiment.Opportunistic investors will take the time to figure out if this fintech stock is a worthy buy on the dip. Is it time to invest $3,000 in Nu, which will get you about 211 shares at the current price? The evidence is clear on what to do.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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