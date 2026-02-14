Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
14.02.2026 01:30:00
Should You Invest $500 in Costco Right Now?
With net sales of $66 billion in the fiscal 2026 first quarter (ended Nov. 23), Costco Wholesale (NASDAQ: COST) is among the leaders in the global retail sector. And its shares, which have generated a total return of 193% in the past five years (as of Feb. 10), have boosted investor portfolios.Should you invest $500 in this top retail stock right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!