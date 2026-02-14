Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

14.02.2026 01:30:00

Should You Invest $500 in Costco Right Now?

With net sales of $66 billion in the fiscal 2026 first quarter (ended Nov. 23), Costco Wholesale (NASDAQ: COST) is among the leaders in the global retail sector. And its shares, which have generated a total return of 193% in the past five years (as of Feb. 10), have boosted investor portfolios.Should you invest $500 in this top retail stock right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
