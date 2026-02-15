Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
15.02.2026 13:15:00
Should You Invest $500 in NuScale Power Right Now?
NuScale Power (NYSE: SMR) is a nuclear technology company trying to change how we build nuclear power plants. In simple terms, it wants to build small nuclear reactors that can be produced in a factory. In practice, several of these reactors can be grouped together to generate larger amounts of power. The company's technology could serve a range of applications, but the most talked-about use case right now is data centers.Image source: Getty Images.Data centers have a real need for the kind of 24/7 electricity that small modular reactors (SMRs) can produce. Several nuclear start-ups are vying to become the go-to power source for artificial intelligence, including Oklo and Nano Nuclear Energy, but so far, NuScale is the only U.S. company with an NRC-approved SMR design.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
