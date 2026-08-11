Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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11.08.2026 08:05:00
Should You Invest $500 in Oklo Stock Right Now?
So... maybe you've been reading up on the proliferation of data centers due to the rise of artificial intelligence (AI), and you're looking to invest in companies poised to profit from it. It's a fine idea, and one company to consider is Oklo (NYSE: OKLO), which is building small-scale nuclear reactors near data centers to power them.Image source: The Motley Fool.After peaking at around $193 per share, the stock was recently trading for a more attractive $48. Looking at the company's financials, it has been posting a string of zeroes for its revenue for several years -- until its last quarter, which featured revenue of $1.2 million. Because it's spending heavily on building, it's in the red. In other words, the company doesn't have a track record of profit. It's something of a speculative investment at this point.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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