Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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20.09.2026 10:16:00
Should You Invest in an Anthropic IPO ETF? What Investors Need to Know Right Now.
Anthropic's potentially record-breaking initial public offering (IPO) could happen as soon as October, and in advance of that, many investors want exposure to the high-flying artificial intelligence (AI) company's shares before they're listed. One popular way to get it is by buying an exchange-traded fund (ETF) that holds some of its private shares.
But for most investors, buying those ETFs just to get some upside from Anthropic's IPO is misguided. Here's what you need to know.
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