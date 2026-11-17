Initial public offerings generally attract attention as they offer a new investing opportunity. And, these days, when an IPO company also happens to be in the high-growth area of artificial intelligence (AI), investors may become particularly excited. This is because AI stocks have generated tremendous gains over the past few years, leading the S&P 500 through this bull market. That's why the Anthropic IPO could be a major market event this week.

The AI lab is pricing on Nov. 18 and is set to start trading on Nov. 19. If you haven't participated in the IPO, should you invest in Anthropic once it begins trading? Let's consider the bull and bear cases.

Image source: Getty Images.

Continue reading