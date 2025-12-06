Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
|
06.12.2025 19:44:00
Should You Invest in Beyond Meat Stock?
Should You Invest in Beyond Meat Stock?
Shares of Beyond Meat (NASDAQ: BYND) are up 22% over the past week, as of Dec. 4. The rally doesn't appear to be connected to any company-specific news, and it comes during a choppy stretch for the overall market. For context, Beyond Meat has been a horrendous long-term investment. The share price has plummeted 98% since the company's IPO in May 2019, and it's down 67% year to date, even with the recent surge. But meme stock traders fueled a rally in late October that briefly lifted the stock 1,400% higher. Was that a signal that more upside is on the way, or should investors avoid this stock at all costs?
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Beyond Meatmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Beyond Meat
|1,07
|-2,73%
