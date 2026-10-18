Answer Holdings Aktie

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WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006

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18.10.2026 18:30:00

Should You Invest in the S&P 500 Right Now or Wait? There's 1 Clear Answer

The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has generated an average annual total return of about 10% since its inception in 1957. However, the index has also gone through some wild swings over the past seven decades -- and those downturns shook out many long-term investors.

Over the past 12 months, the S&P 500 has risen 15% and trades just 2% below its all-time high. It also trades at 21 times forward earnings, compared to its average forward multiple of 17 for the past 25 years. Those numbers suggest it might not be the best time to invest in the S&P 500 via an exchange-traded fund (ETF) such as Vanguard's S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO).

Image source: Getty Images.

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