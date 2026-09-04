Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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04.09.2026 03:00:00
Should You Invest in the Stock Market Right Now or Wait? History Offers a Clear Answer.
Investors are familiar with the truism that putting money in the stock market is the best way for most people to amass long-term wealth. For instance, the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) generated a total return of 1,910% over the past 30 years (as of Sept. 2), growing a starting capital sum nearly 21-fold during that stretch. The numbers are clear.But investors might have questions about the best time to allocate savings to the S&P 500 index. This is a pressing matter today, since the benchmark has climbed 100% since the start of 2023. Some pundits are saying that a crash is coming in the not-too-distant future. This can lead to fear, uncertainty, and doubt (FUD).Should you invest in the stock market right now? History offers a clear answer.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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