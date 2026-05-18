Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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18.05.2026 20:20:00
Should You Lock In Gains Before Summer or Let Your Winners Ride?
Over the past 12 months, the S&P 500 and Nasdaq have risen about 25% and 35%, respectively. Both indexes are hovering near record highs and trading at historically high valuations, even amid inflation, geopolitical conflicts, and other fierce macro headwinds.Therefore, investors might be wondering if it's smarter to lock in their gains before the summer or simply let their winners ride over the next few years. Let's review the key catalysts that propelled the indexes to their all-time highs -- and if that momentum will last.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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