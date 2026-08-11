Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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11.08.2026 12:30:00
Should You Own Walmart for Its Dividend King Status or Costco for Its Special Dividend? Here's the Answer.
Walmart (NASDAQ: WMT) and Costco Wholesale (NASDAQ: COST) are both recession-resistant businesses, as they offer products people will buy no matter how tight their budgets. They also each reward their shareholders with quarterly dividend payouts, with Walmart's yielding 0.8% and Costco's 0.6%.That said, each has unique payout characteristics, as Walmart is a Dividend King, having increased its payout for 50 or more consecutive years. In addition to its quarterly dividend payouts, Costco has paid a special dividend every few years.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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