Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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21.11.2026 10:24:02
Should You Really Buy Anthropic Stock After Its Historic IPO? History Offers a Clear Answer.
Anthropic (NASDAQ:ANT), the artificial intelligence company behind the Claude chatbot, made history when it went public on Nov. 19. Its initial public offering (IPO) raised a record $81.3 billion, topping the $75 billion raised by Space Exploration Technologies in June.
Anthropic priced its stock at $83, implying a valuation of about $1.5 trillion on a fully diluted basis (which includes items such as stock options), according to The Wall Street Journal. Shares opened around $111.50 and briefly moved higher before closing around $97. But the stock plummeted 9% on Nov. 20, bringing the price back to $89.
Is Anthropic a smart investment right now?
Image source: OpenAI (AI-generated illustration).
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