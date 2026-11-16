Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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16.11.2026 11:12:02
Should You Really Buy Micron Stock Right Now? Wall Street Has a Clear Answer for Investors.
Micron Technology (NASDAQ:MU) has taken investors for a wild ride in 2026. Shares have added 175% this year, yet they have also fallen 35% from their record high in June. Investors are weighing extraordinary demand for memory chips against skepticism about how much longer the boom can last.
Wall Street generally sees a buying opportunity. Among 55 analysts, Micron has a median target price of $1,575 per share, implying 107% upside from the current share price of $760. But the bullish consensus deserves scrutiny because the seemingly inexpensive valuation comes with an important caveat.
Here are the important details.
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