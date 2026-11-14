NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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14.11.2026 10:21:02
Should You Really Buy Nvidia Stock After CEO Jensen Huang's Exit? Wall Street Has a Clear Answer for Investors.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) has dominated the headlines in recent days. CEO Jensen Huang resigned from his position after revelations of extramarital affairs, including a relationship with a businesswoman that U.S. intelligence officials suspect was spying for China.
Nvidia's board of directors launched an investigation into the potential national security implications of the news, and Huang officially resigned on Thursday, Oct. 12, leaving the semiconductor company he co-founded more than three decades earlier. The board also appointed longtime CFO Colette Kress as interim CEO while it searches for a permanent successor.
Huang has been praised regularly for visionary leadership in recent years, and has become one of the most influential figures in the artificial intelligence revolution. Some investors worry his departure will have devastating repercussions for Nvidia. Indeed, the stock is down nearly 20% this month, and it currently sits 32% below its record high.
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