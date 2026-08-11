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11.08.2026 10:48:00
Should You Really Buy Stocks Right Now With the S&P 500 Near Its Record High? Warren Buffett Has Good Advice for Investors.
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is up 13% in 2026, putting the index on course for a fourth straight year of double-digit gains. The stock market has been supported by strong corporate earnings driven by massive investments in artificial intelligence, and Wall Street expects that strength to continue in the coming quarters.However, the S&P 500 hit a record high of 7,758 on Aug. 7. Is it safe to buy stocks with the benchmark index near its peak? Investors should consider this advice from legendary investor Warren Buffett and also contemplate historical data on the S&P 500's performance after a record high.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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