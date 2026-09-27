Answer Holdings Aktie

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WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006

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27.09.2026 18:09:00

Should You Really Invest in the Stock Market Right Now? History Offers a Clear Answer

The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) have been hitting new highs this year, driven by developments in artificial intelligence and a buoyant feeling about future earnings. There has been a strong bull market for nearly four years, and both stock market indexes have demonstrated incredible growth during this time. If you'd done no investing except for in an exchange-traded fund (ETF) that tracks one of those two benchmark indexes, you'd have more than doubled your money in less than four years.

^SPX Chart

^SPX data by YCharts.

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