Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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27.09.2026 18:09:00
Should You Really Invest in the Stock Market Right Now? History Offers a Clear Answer
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) have been hitting new highs this year, driven by developments in artificial intelligence and a buoyant feeling about future earnings. There has been a strong bull market for nearly four years, and both stock market indexes have demonstrated incredible growth during this time. If you'd done no investing except for in an exchange-traded fund (ETF) that tracks one of those two benchmark indexes, you'd have more than doubled your money in less than four years.
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