Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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26.04.2026 14:50:00
Should You Really Max Out Your 401(k)? The Surprising Answer for Most Americans.
It's impossible to deny the role 401(k)s have played in retirement savings. For example, when Fidelity Investments reviewed its clients' 2025 accounts, it found that 512,000 of them had become millionaires through 401(k) contributions alone. And that's only Fidelity account holders. In other words, retirement accounts play a vital role in helping everyday Americans plan for retirement.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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