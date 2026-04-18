Adaptive Biotechnologies Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PLR5 / ISIN: US00650F1093

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18.04.2026 16:37:38

Should You Sell Adaptive Biotechnologies (ADPT) After Its President and COO Sold 57,000 Shares?

Julie Rubinstein, President and COO of Adaptive Biotechnologies Corporation (NASDAQ:ADPT), reported the direct sale of 57,180 shares of Common Stock in a series of open-market transactions between April 14 and April 16, 2026, with shares sold at a weighted average price of around $14.45 per share, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($14.45); post-transaction value based on April 16, 2026, market close ($14.08).* 1-year price change calculated as of market close April 16, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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