Adaptive Biotechnologies Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PLR5 / ISIN: US00650F1093
|
18.04.2026 16:37:38
Should You Sell Adaptive Biotechnologies (ADPT) After Its President and COO Sold 57,000 Shares?
Julie Rubinstein, President and COO of Adaptive Biotechnologies Corporation (NASDAQ:ADPT), reported the direct sale of 57,180 shares of Common Stock in a series of open-market transactions between April 14 and April 16, 2026, with shares sold at a weighted average price of around $14.45 per share, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($14.45); post-transaction value based on April 16, 2026, market close ($14.08).* 1-year price change calculated as of market close April 16, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adaptive Biotechnologies Corporation Registered Shs
|
04.02.26
|Ausblick: Adaptive Biotechnologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Adaptive Biotechnologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Adaptive Biotechnologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Adaptive Biotechnologies Corporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.