Cactu a Aktie
WKN DE: A2JC5K / ISIN: US1272031071
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06.08.2026 23:09:07
Should You Sell Cactus Stock After a Company Insider Offloaded 7,100 Shares?
William D. Marsh, who serves as GC, EVP and Secretary of Cactus(NYSE:WHD), reported a sale of 7,178 shares of Class A Common Stock on August 5, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($66.32); post-transaction value based on August 5, 2026 market close ($65.91).Cactus, Inc. is a specialized provider of subsurface pressure management solutions with a market capitalization of $4.8 billion and TTM revenues of $1.4 billion, serving as a critical equipment supplier to the global oil and gas industry. The company maintains a geographically diversified operational footprint across major hydrocarbon-producing regions, leveraging proprietary technology and established customer relationships to drive competitive differentiation. With 1,500 employees headquartered in Houston, Cactus has demonstrated significant momentum, with its share price appreciating 62.98% over the trailing twelve-month period through August 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Cactus Inc Registered Shs -A-
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