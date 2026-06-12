EZCORP Aktie
WKN: 882641 / ISIN: US3023011063
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12.06.2026 20:43:41
Should You Sell EZCORP After a Director Sold 10,000 Shares?
Consumers sell through pawn shops when they need quick cash. What do pawn shop investors do when a pawn shop owner sells shares? EZCORP (NASDAQ:EZPW), which operates over 1,100 pawn shops across the Americas, just reported a sale by a board director in recent SEC filings.Pablo Lagos Espinosa, Director of EZCORP, reported the indirect sale of 10,000 shares of common stock for approximately $320,000 on June 5, 2026, as disclosed in this SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($32.00); post-transaction value reflects zero direct shares held after the transaction as of June 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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