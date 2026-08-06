Federal Signal Aktie

Federal Signal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857967 / ISIN: US3138551086

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06.08.2026 22:52:24

Should You Sell Federal Signal Stock After Its Board Chair Offloaded 13,720 Shares?

Director Brenda Reichelderfer reported the disposal of 13,720 shares of Federal Signal (NYSE:FSS) on August 4, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($131.02); post-transaction value based on August 4, 2026 market close ($132.51).Federal Signal Corporation is a mid-cap industrial manufacturer with approximately $2.4 billion in TTM revenue and a market capitalization of $7.8 billion, operating across two complementary segments focused on environmental solutions and safety systems. The company maintains a substantial operational footprint with 5,800 employees and serves a geographically diversified customer base across North America and international markets. Federal Signal's competitive positioning is anchored in its specialized product portfolio, integrated solutions approach, and established relationships with mission-critical municipal and industrial customers requiring compliance-driven environmental and safety technologies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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