Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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17.03.2026 23:05:00

Should You Sell Tesla Before June 30? Hint: Don't Dare

Tesla (NASDAQ: TSLA) investors have had their pick of bad news and headlines to dwell on, there are plenty of options. CEO Elon Musk has rubbed some consumers the wrong way with politics, the automaker's limited product portfolio is aging and conceding market share, and Chinese rival BYD Company has overtaken Tesla in global EV sales and recently announced 11 new models are on the way, among many others.At first glance, Tesla announcing it would discontinue production of the Model S and X during the second quarter, which ends June 30, might sound devastating considering it sells only five vehicle models. But let's take a deep breath, take a look at some data, and then pinpoint what should actually concern investors.Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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