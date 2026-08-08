Qorvo Aktie
WKN DE: A12CY9 / ISIN: US74736K1016
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08.08.2026 23:13:27
Should You Worry About This Qorvo Insider Activity During the Skyworks Deal? Here's What to Know
Paul J. Fego, the SVP of global operations at Qorvo, Inc. (NASDAQ:QRVO), disposed of 3,944 shares of common stock on August 5, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($95.04); post-transaction value based on the August 5 market close ($95.25).Qorvo is a global semiconductor specialist with approximately 5,000 employees headquartered in Greensboro, North Carolina, commanding an $8.4 billion market capitalization. The company maintains a diversified revenue base across consumer mobile devices and infrastructure markets, generating $3.6 billion in TTM revenue with net income of $399.2 million, reflecting its position as a critical supplier of RF and analog components in the semiconductor value chain. Qorvo's competitive advantage derives from its integrated design and manufacturing capabilities, extensive intellectual property portfolio, and established relationships with leading OEMs in high-growth wireless and defense sectors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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10.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 letztendlich schwächer (finanzen.at)
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|Montagshandel in New York: S&P 500 mit Abgaben (finanzen.at)
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07.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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07.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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Analysen zu Qorvo Inc
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Aktien in diesem Artikel
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